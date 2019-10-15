Момент серьезного ДТП на Красноармейском проспекте в Туле попал на видео
Напомним, столкнулись автомобили «Шкода» и «Ниссан Жук».
Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось 14 октября в Туле. На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина столкнулись «Шкода» и «Ниссан Жук», при этом последний врезался в фонарный столб.
Момент аварии запечатлел видеорегистратор одного из очевидцев. Мужчина опубликовал видео на своей странице в Твиттере.
На кадрах видно, что «Ниссан» двигался по проспекту в сторону ул. Советской, а «Шкода» поворачивала на ул. Ленина.
Когда ты олень. #Тула сегодня pic.twitter.com/spSYDmJwDD— Goodman (@G_oo_D_MaN) October 14, 2019
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