Момент серьезного ДТП на Красноармейском проспекте в Туле попал на видео

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось 14 октября в Туле. На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина столкнулись «Шкода» и «Ниссан Жук», при этом последний врезался в фонарный столб.

Момент аварии запечатлел видеорегистратор одного из очевидцев. Мужчина опубликовал видео на своей странице в Твиттере.

На кадрах видно, что «Ниссан» двигался по проспекту в сторону ул. Советской, а «Шкода» поворачивала на ул. Ленина.