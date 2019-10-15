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Момент серьезного ДТП на Красноармейском проспекте в Туле попал на видео

Момент серьезного ДТП на Красноармейском проспекте в Туле попал на видео

Напомним, столкнулись автомобили «Шкода» и «Ниссан Жук».

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось 14 октября в Туле. На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина столкнулись «Шкода» и «Ниссан Жук», при этом последний врезался в фонарный столб.

Момент аварии запечатлел видеорегистратор одного из очевидцев. Мужчина опубликовал видео на своей странице в Твиттере.

На кадрах видно, что «Ниссан» двигался по проспекту в сторону ул. Советской, а «Шкода» поворачивала на ул. Ленина.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:36 +4
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