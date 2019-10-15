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15 октября в Тульской области пройдет общерегиональный День приема граждан

15 октября в Тульской области пройдет общерегиональный День приема граждан

Рассказываем, как можно записаться на прием к чиновникам.

Сегодня, 15 октября, с 15.00 до 20.00 состоится общерегиональный День приема граждан, в котором примут участие органы государственной власти, местного самоуправления, представительные, контрольно-счетные органы, государственные и муниципальные учреждения, организации, осуществляющие публично значимые функции на территории Тульской области.

Информация о должностных лицах, месте приема, телефон для предварительной записи размещены на портале «Открытый регион 71».

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:14 0
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