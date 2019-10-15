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В Туле 19-летняя участница ОПГ пойдет под суд за сбыт наркотиков
Фото из архива Myslo.

В Туле 19-летняя участница ОПГ пойдет под суд за сбыт наркотиков

По версии следствия, девушка сбывала запрещенные вещества на территории Пролетарского района.

Прокурор Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней участницы ОПГ. Она обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: в покушении на сбыт наркотиков организованной группой, в сбыте наркотических средств, а также в совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными в результате преступления.

Как установлено предварительным расследованием, с ноября по декабрь 2018 года девушка, действуя в составе ОПГ, через мессенджеры изготавливала тайники-закладки с наркотиками, распространяя их на территории Пролетарского территориального округа.

– Денежные средства, поступающие на электронный кошелек, участница преступной группы конвертировала в российский рубль. Таким образом было легализовано более 168 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:56 +8
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