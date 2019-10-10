Туляк поверил в байку мошенника и лишился 300 тысяч рублей

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Преступник предложил мужчине перевести деньги на клон банковского счета, чтобы защитить их от кражи.

35-летний житель Новомосковска Тульской области лишился серьезной суммы из-за своей доверчивости. По данным полиции, пострадавшему позвонил человек, который представился сотрудником банка и заявил об угрозе банковскому счету. В качестве решения проблемы злоумышленник предложил перевести деньги на якобы специальный счет-клон.

«Мужчина через банкомат перевел 300 тысяч рублей, полагая, что направляет деньги на свой же счёт, только защищенный от посягательств. Позднее новомосковец понял, что деньги ему недоступны, а он стал жертвой мошенничества. Потерпевший обратился в полицию, сотрудники отдела МВД проводят работу по выяснению всех деталей случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полиция очередной раз напоминает жителям региона о случаях мошенничества. Важно перепроверять информацию, которая поступает в телефонных звонках и смс-сообщениях о необходимости перенаправления денежных средств и осуществлении переводов. Никому нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты и следует помнить, что работникам банков запрещено запрашивать такие сведения.