В Каменском районе муниципальное предприятие задолжало более 1,2 млн рублей налогов

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с муниципального унитарного предприятия задолженности по налоговым платежам в размере 1262000 рублей.

Руководство организации, поставляющей горячую воду и тепло в дома Каменского района, рассчитываться с налоговиками не спешило, поэтому приставам пришлось вынести постановление о взыскании денежных средства, находящихся на банковском счёте.

В результате принятых мер задолженность была полностью погашена, а исполнительное производство закрыто в связи с исполнением.