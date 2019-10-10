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В Каменском районе муниципальное предприятие задолжало более 1,2 млн рублей налогов

В Каменском районе муниципальное предприятие задолжало более 1,2 млн рублей налогов

Судебными приставам пришлось взыскать сумму долга с банковского счёта организации.

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с муниципального унитарного предприятия задолженности по налоговым платежам в размере 1262000 рублей.

Руководство организации, поставляющей горячую воду и тепло в дома Каменского района, рассчитываться с налоговиками не спешило, поэтому приставам пришлось вынести постановление о взыскании денежных средства, находящихся на банковском счёте.

В результате принятых мер задолженность была полностью погашена, а исполнительное производство закрыто в связи с исполнением.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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