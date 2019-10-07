На ул. Калинина в Туле с балкона выпал мужчина

Как стало известно Myslo, 7 октября с балкона третьего этажа дома №24, корпус 3 на ул. Калинина в Туле упал мужчина. Сообщение о происшествии поступило в скорую и полицию в начале пятого часа утра.

Под окнами был обнаружен 33-летний пострадавший с открытом переломом левой ноги. После осмотра на месте мужчину госпитализировали.

По имеющейся на настоящий момент информации, случившееся рассматривают как несчастный случай. Пострадавший утверждает, что упал с балкона из-за собственной неосторожности.