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На ул. Калинина в Туле с балкона выпал мужчина

На ул. Калинина в Туле с балкона выпал мужчина

Пострадавший выжил и госпитализирован.

Как стало известно Myslo, 7 октября с балкона третьего этажа дома №24, корпус 3 на ул. Калинина в Туле упал мужчина. Сообщение о происшествии поступило в скорую и полицию в начале пятого часа утра.
 
Под окнами был обнаружен 33-летний пострадавший с открытом переломом левой ноги. После осмотра на месте мужчину госпитализировали.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, случившееся рассматривают как несчастный случай. Пострадавший утверждает, что упал с балкона из-за собственной неосторожности.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:02 +3
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