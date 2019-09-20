Пенсионерка из Новомосковска утащила из продуктовой корзинки мужчины кошелек

Женщина просто пришла в супермаркет, но когда увидела, что один из покупателей положил кошелек в продуктовую корзину, то решила его стащить.

Воспользовавшись неосмотрительностью мужчины, она забрала кошелёк и скрылась. Нанесённый ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили воровку. Позже стала известна и ее личность. 60-летняя неработающая местная жительница призналась в содеянном.

Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД ведётся работа по выяснению всех деталей случившегося.