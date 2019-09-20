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Пенсионерка из Новомосковска утащила из продуктовой корзинки мужчины кошелек
Полицией в Новомосковске установлена подозреваемая в краже.
Женщина просто пришла в супермаркет, но когда увидела, что один из покупателей положил кошелек в продуктовую корзину, то решила его стащить.
Воспользовавшись неосмотрительностью мужчины, она забрала кошелёк и скрылась. Нанесённый ущерб составил почти 10 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили воровку. Позже стала известна и ее личность. 60-летняя неработающая местная жительница призналась в содеянном.
Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД ведётся работа по выяснению всех деталей случившегося.
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