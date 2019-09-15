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В «Октаве» пройдет второй фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Фото из архива Myslo.

В «Октаве» пройдет второй фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

На этот раз темами события станут: «Звук», «Технологии», «Урбанистика», «Дизайн», «Кино», «Театр» и «Бизнес».

Творческий индустриальный кластер «Октава» второй раз организует фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Мероприятие пройдет с 27 по 29 сентября 2019 года.

В этом году темы фестиваля будут сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Звук», «Технологии», «Урбанистика», «Дизайн», «Кино», «Театр» и «Бизнес».

О полной программе фестиваля станет известно на следующей неделе, за новостями можно следить на Myslo и в официальных аккаунтах «Октавы» в соцсетях.

В первом фестивале, прошедшем в сентябре 2018 года, приняли участие генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, театральный импресарио Федор Елютин, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media Василий Эсманова и многие другие. Кроме того, для туляков впервые выступили такие популярные группы, как «Хлеб» и «Аигел», рэпер Feduk. Мероприятие посетило 6500 человек, а в кластере за 4 дня прошло более сотни мероприятий.

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сегодня, в 18:26 0
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