Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С наступающим праздником жителей области и города поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- Мы с вами делаем одно общее дело — укрепляем региональную экономику, претворяем в жизнь масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Развиваем спорт. Ремонтируем поликлиники и строим новые объекты здравоохранения. И видим конкретные результаты, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что перемены к лучшему заметны и в сфере образования — строятся детские сады и школы. Особое внимание уделяется развитию социальной сферы — заботе о людях, которым нужны особая поддержка и искреннее участие.

- Мы храним нашу богатую многовековую культуру: возрождаем культурные объекты, приводим в порядок памятники и мемориалы, гордимся своей историей. Это надежный фундамент, на котором мы строим наше будущее. В преемственности поколений, мастерстве и отваге земляков — сила Тульской области, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин сообщил, что уже скоро в соответствии с Указом Президента в школьных учебниках появится новый раздел, который расскажет о роли Засечной черты в формировании российского государства, что еще раз подчеркивает значение тульской земли в истории нашей страны.

Глава региона напомнил, что по традиции в преддверии дня Тульской области одному из городов вручается почетный знак и свидетельство «Город воинской доблести».

В этом году такой чести удостоен Ефремов.

Во время Великой Отечественной войны ни тяжелые бои, ни оккупация, ни человеческие жертвы не сломили дух горожан. В декабре 1941 года части 283-й стрелковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии и 6-й гвардейской стрелковой Ровенской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии Красной Армии мощным ударом выбили фашистов из города.

Это событие стало важной вехой Елецкой наступательной операции под командованием генерала-лейтенанта Федора Яковлевича Костенко, в ходе которой наши войска нанесли серьезное поражение захватчикам и перешли в наступление.

- Присвоение городу почетного звания — дань уважения его стойким жителям и нашим воинам-освободителям, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что в Тульской области во все времена было много мужественных, неравнодушных людей, настоящих патриотов. Это люди разных профессий, которые душой болеют за родную землю и прославляют ее своими делами.

Также состоялась церемония вручения нагрудного знака, удостоверения и значка для повседневного ношения почетного звания «Почетный гражданин Тульской области». Это звание присваивается гражданам в знак признания их личных выдающихся заслуг. Высшей региональной награды удостоены трое наших земляков.

Среди них — Евгений Михайлович Давыдов, председатель правления Фонда поддержки земляков «Тульский край», президент Региональной общественной организации «Тульское землячество».

Также почетное звание присвоено Борису Федоровичу Заволокину, народному артисту России, актеру Тульского академического театра драмы.

Звания «Почетный гражданин Тульской удостоен и Федор Григорьевич Романовский, заслуженный работник сельского хозяйства России, ветеран агропромышленного комплекса.

Алексей Дюмин поблагодарил награждаемых за труд.

- Ваши дела и активное участие в жизни региона служат ярким примером любви к малой родине, к своей стране. На таких людях, как вы, держится наш край, — сказал губернатор.

Также глава региона поблагодарил всех активных жителей области, которые ежегодно помогают благоустраивать улицы, дворы и скверы, места отдыха, приводят в порядок свои города, поселки и регион в целом. По его словам, именно такое неравнодушное отношение к родной земле служит залогом ее развития.

- Сегодня наша главная задача — продолжать эту работу. Исходя из целей и задач, поставленных перед нами Президентом России в национальных проектах. Это серьезный вызов, но вместе у нас обязательно всё получится», — сказал губернатор.

Также Алексей Дюмин вручил отличившимся жителям области государственные и региональные награды.