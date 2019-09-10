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Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на матчи
Фото пресс-службы "Тулицы".

Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на матчи

Игры состоятся 13 и 14 сентября.

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на товарищеские игры с командой «Протон» из Саратова. 13 сентября матч состоится в 18.00 в манеже «Арсенала», 14 сентября — в ДЮСШ «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5) в 14.00.

Вход на игры свободный. Приходите поддержать нашу команду! У вас есть отличная возможность поздравить волейболисток с победой в Кубке Логиновой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:11 +1
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