Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на матчи

Фото пресс-службы "Тулицы".

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на товарищеские игры с командой «Протон» из Саратова. 13 сентября матч состоится в 18.00 в манеже «Арсенала», 14 сентября — в ДЮСШ «Игровые виды спорта» (ул. Жуковского, 5) в 14.00.

Вход на игры свободный. Приходите поддержать нашу команду! У вас есть отличная возможность поздравить волейболисток с победой в Кубке Логиновой.