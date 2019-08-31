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В преддверии Дня города трое туляков получат почётные звания

В преддверии Дня города трое туляков получат почётные звания

Такое решение было принято на заседании профильной комиссии Тульской городской Думы.

Состоялось заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать Тульской городской Думе присвоить звание трем претендентам.

В ходе голосования депутаты единогласно поддержали три кандидатуры, которые и стали Почетными гражданами:

  1. Юрий Михайлович Курмаев – председатель Совета Тульского городского отделения Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
  2. Александр Ильич Майоров – главный художник ООО «Проектно-строительное предприятие «Стройэкспертиза», профессор кафедры философии и культурологии Тульского государственного педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ.
  3. Виктор Иванович Трегубов – заместитель управляющего директора по производству АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ».

Вручение удостоверения и знака избранным Почетным гражданам города-героя Тулы пройдет в торжественной обстановке в преддверии Дня города.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 0
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