В Веневском районе два фермера едва не забили третьего из-за сельхозполей
Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Пострадавший хочет предать огласке эту историю, боясь, что дело спустят «на тормозах».
Драка, едва не обернувшаяся трагедией, произошла 5 июля 2019 года в деревне Большие Заломы Веневского района.
Как рассказывает пострадавший Владимир Алейников, около семи часов вечера он ехал на тракторе на одно из своих полей мимо фермы на ул. Колхозной. В этот момент его остановили два знакомых фермера, Николай Калинин и Андрей Тимченко (имена изменены. — Прим. ред.). Мужчины выпивали на ферме у последнего.
Они махнули рукой Алейникову, пригласив его подойти к ним. Дружеских отношений между мужчинами никогда не было, общались как коллеги. Не подозревая, чем может обернуться обычная просьба остановиться, Владимир заглушил трактор и направился к знакомым.
Оказалось, что у подвыпивших мужчин есть к нему претензии. Сначала разговор зашел о работе, но общение почти сразу же переросло в конфликт, а потом в ожесточенную драку. Всё это для Алейникова обернулся весьма серьезными последствиями: сотрясение и ушиб головного мозга, контузия, перелом пазух и основания носа, резаная рана теменной области, синяки и гематомы на голове и теле.
Мужчина еле добрался до трактора, пока «коллеги» куда-то ушли, отъехал на безопасное расстояние и позвонил родственникам, чтобы рассказать о случившемся.
– Калинин и Тимченко начали мне с ходу предъявлять претензии, что я два года назад сдал в аренду часть своих полей. Но это мои поля, и мое дело, кому их сдавать в аренду! — говорит Алейников. — Потом разговор зашел о земельном участке, который Калинин хотел у меня когда-то арендовать. Но я тогда продал его другому фермеру – предложение было выгоднее. Из-за этого конфликт и случился.
Калинин сразу начал агрессивно себя вести. Заметив это, я решил уйти, развернулся, направился к трактору. Но, услышав позади себя шум, обернулся: Тимченко догнал меня и замахнулся доской. Удар пришелся по правому виску, я упал на колени, стал закрывать голову руками.
Тимченко продолжил бить, тут подтянулся и Калинин с палкой в руках. Они били меня и говорили, что застрелят меня из ружья. Но оружия у них я не видел. Я пытался встать на ноги, но не получалось.
Испугавшись, что они забьют меня до смерти, я притворился, что потерял сознание.
Уловка сработала: Калинин и Тимченко прекратили избиение и, решив, что я мертв, принялись обсуждать, что делать с телом. Хотели дотащить меня до машины, но не смогли. Тогда принесли воды и полотенце и стали смывать с меня кровь. Потом зачем-то ушли в свинарник, а я добрался до трактора и уехал. По пути потерял сознание, а когда пришел в себя, позвонил жене и рассказал о случившемся.
Сначала Владимира доставили в Веневскую районную больницу, потом перевезли в Тульскую областную.
По факту случившегося районная полиция начала проверку. На следующий день после избиения Калинина и Тимченко допросили. Участие в драке они не отрицали, но при этом заявляли, что обстоятельства ее начала были иными. Причем у каждого из них версия событий своя.
Калинин заявил, что они позвали ехавшего мимо Алейникова, тот остановился, подошел к ним и с ходу накинулся на Тимченко с кулаками. Дрались они вдвоем на кулаках, а Калинин пытался их разнять. Потом удар прилетел от Алейникова и Калинину, на что тоже получил в ответ от него. Когда все трое устали махать кулаками, мужчины просто разошлись.
У Тимченко версия более красочная. С его слов, ссора произошла не из-за сельхозполей. По его версии, подошедший к ним с Калининым Алейников начал высказывать претензии по поводу якобы когда-то сказанных Тимченко слов в адрес гражданской жены Алейникова. По словам Тимченко, Алейников разозлился и накинулся на него с кулаками. В его показаниях говорится:
«Алейников замахнулся и нанес удар с правой руки, но промахнулся. От удара Тимченко увернулся, Алейников вновь попытался его ударить. В ответ на это Тимченко нанес ему удар с левой руки в висок. В этот момент вмешался Калинин, Алейников попытался ударить его. При этом он схватил старую доску, стоявшую рядом, но она развалилась у него в руках. Далее между ними завязалась обоюдная драка, в ходе которой Калинин и Тимченко пытались успокоить Алейникова. Продолжалась драка пару минут, после чего Тимченко вынес ведро воды и полотенце, чтобы Алейников умылся и вытерся. После Алейников сел в трактор и уехал».
Алейников провел месяц на больничной койке, перенес одну операцию по восстановлению носа, предстоит еще одна. Он отметил, что с момента инцидента прошло уже почти два месяца, а уголовного дела до сих пор нет.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на данный момент проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений Алейникову. В ближайшее время будет установлена тяжесть причиненного вреда здоровью. От этого будет зависеть и квалификация статьи, по которой возбудят уголовное дело.