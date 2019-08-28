В Веневском районе два фермера едва не забили третьего из-за сельхозполей

Фото сделано через 10 дней после ЧП.

Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Пострадавший хочет предать огласке эту историю, боясь, что дело спустят «на тормозах».

Драка, едва не обернувшаяся трагедией, произошла 5 июля 2019 года в деревне Большие Заломы Веневского района.

Как рассказывает пострадавший Владимир Алейников, около семи часов вечера он ехал на тракторе на одно из своих полей мимо фермы на ул. Колхозной. В этот момент его остановили два знакомых фермера, Николай Калинин и Андрей Тимченко (имена изменены. — Прим. ред.). Мужчины выпивали на ферме у последнего.

Они махнули рукой Алейникову, пригласив его подойти к ним. Дружеских отношений между мужчинами никогда не было, общались как коллеги. Не подозревая, чем может обернуться обычная просьба остановиться, Владимир заглушил трактор и направился к знакомым.

Оказалось, что у подвыпивших мужчин есть к нему претензии. Сначала разговор зашел о работе, но общение почти сразу же переросло в конфликт, а потом в ожесточенную драку. Всё это для Алейникова обернулся весьма серьезными последствиями: сотрясение и ушиб головного мозга, контузия, перелом пазух и основания носа, резаная рана теменной области, синяки и гематомы на голове и теле.

Мужчина еле добрался до трактора, пока «коллеги» куда-то ушли, отъехал на безопасное расстояние и позвонил родственникам, чтобы рассказать о случившемся.

– Калинин и Тимченко начали мне с ходу предъявлять претензии, что я два года назад сдал в аренду часть своих полей. Но это мои поля, и мое дело, кому их сдавать в аренду! — говорит Алейников. — Потом разговор зашел о земельном участке, который Калинин хотел у меня когда-то арендовать. Но я тогда продал его другому фермеру – предложение было выгоднее. Из-за этого конфликт и случился.

Калинин сразу начал агрессивно себя вести. Заметив это, я решил уйти, развернулся, направился к трактору. Но, услышав позади себя шум, обернулся: Тимченко догнал меня и замахнулся доской. Удар пришелся по правому виску, я упал на колени, стал закрывать голову руками.

Тимченко продолжил бить, тут подтянулся и Калинин с палкой в руках. Они били меня и говорили, что застрелят меня из ружья. Но оружия у них я не видел. Я пытался встать на ноги, но не получалось.

Испугавшись, что они забьют меня до смерти, я притворился, что потерял сознание.

Уловка сработала: Калинин и Тимченко прекратили избиение и, решив, что я мертв, принялись обсуждать, что делать с телом. Хотели дотащить меня до машины, но не смогли. Тогда принесли воды и полотенце и стали смывать с меня кровь. Потом зачем-то ушли в свинарник, а я добрался до трактора и уехал. По пути потерял сознание, а когда пришел в себя, позвонил жене и рассказал о случившемся.

Сначала Владимира доставили в Веневскую районную больницу, потом перевезли в Тульскую областную.

По факту случившегося районная полиция начала проверку. На следующий день после избиения Калинина и Тимченко допросили. Участие в драке они не отрицали, но при этом заявляли, что обстоятельства ее начала были иными. Причем у каждого из них версия событий своя.

Калинин заявил, что они позвали ехавшего мимо Алейникова, тот остановился, подошел к ним и с ходу накинулся на Тимченко с кулаками. Дрались они вдвоем на кулаках, а Калинин пытался их разнять. Потом удар прилетел от Алейникова и Калинину, на что тоже получил в ответ от него. Когда все трое устали махать кулаками, мужчины просто разошлись.

У Тимченко версия более красочная. С его слов, ссора произошла не из-за сельхозполей. По его версии, подошедший к ним с Калининым Алейников начал высказывать претензии по поводу якобы когда-то сказанных Тимченко слов в адрес гражданской жены Алейникова. По словам Тимченко, Алейников разозлился и накинулся на него с кулаками. В его показаниях говорится:

«Алейников замахнулся и нанес удар с правой руки, но промахнулся. От удара Тимченко увернулся, Алейников вновь попытался его ударить. В ответ на это Тимченко нанес ему удар с левой руки в висок. В этот момент вмешался Калинин, Алейников попытался ударить его. При этом он схватил старую доску, стоявшую рядом, но она развалилась у него в руках. Далее между ними завязалась обоюдная драка, в ходе которой Калинин и Тимченко пытались успокоить Алейникова. Продолжалась драка пару минут, после чего Тимченко вынес ведро воды и полотенце, чтобы Алейников умылся и вытерся. После Алейников сел в трактор и уехал».

Алейников провел месяц на больничной койке, перенес одну операцию по восстановлению носа, предстоит еще одна. Он отметил, что с момента инцидента прошло уже почти два месяца, а уголовного дела до сих пор нет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на данный момент проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений Алейникову. В ближайшее время будет установлена тяжесть причиненного вреда здоровью. От этого будет зависеть и квалификация статьи, по которой возбудят уголовное дело.