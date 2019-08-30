Житель Тульской области переспал с малолетней и хранил тротиловую шашку

Фото СУ СК РФ по Тульской области

В Арсеньевском районе следователи предъявили обвинение 39-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждены два уголовных дела. Мужчине вменяется половое сношение с девочкой-подростком и незаконное хранение боеприпасов.

«По версии следствия, в период с 1 июня по 31 июля 2018 года обвиняемый, находясь в одном из домов по ул. Халтурина Арсеньевского района Тульской области, совершил половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в этом же доме обвиняемый незаконно хранил тротиловую шашку.

По данным источника Myslo, после заявления о сексуальном контакте с подростком мужчину отпустили под подписку о невыезде, что позволило ему скрыться от правоохранительных органов. На момент задержания обвиняемый находился в федеральном розыске.

Во время обыска, по предварительным данным, у злоумышленника помимо тротиловой шашки нашли обрез, ракетницу и боеприпасы.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Следователи провели допрос потерпевшей, допросы свидетелей, осмотр мест происшествий и обыск. Расследование уголовного дела продолжается.