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Житель Тульской области переспал с малолетней и хранил тротиловую шашку
Фото СУ СК РФ по Тульской области

Житель Тульской области переспал с малолетней и хранил тротиловую шашку

Мужчина долгое время находился в федеральном розыске.

В Арсеньевском районе следователи предъявили обвинение 39-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждены два уголовных дела. Мужчине вменяется половое сношение с девочкой-подростком и незаконное хранение боеприпасов.
 
«По версии следствия, в период с 1 июня по 31 июля 2018 года обвиняемый, находясь в одном из домов по ул. Халтурина Арсеньевского района Тульской области, совершил половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в этом же доме обвиняемый незаконно хранил тротиловую шашку.
 
По данным источника Myslo, после заявления о сексуальном контакте с подростком мужчину отпустили под подписку о невыезде, что позволило ему скрыться от правоохранительных органов. На момент задержания обвиняемый находился в федеральном розыске.
 
Во время обыска, по предварительным данным, у злоумышленника помимо тротиловой шашки нашли обрез, ракетницу и боеприпасы.
В настоящий момент мужчина находится под стражей. Следователи провели допрос потерпевшей, допросы свидетелей, осмотр мест происшествий и обыск. Расследование уголовного дела продолжается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:33 −1
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оружиесношение с несовершеннолетнейкриминал
Место
Тульская областьАрсеньевский район

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