Жительница Тульской области указала петербургской полиции на убийцу своей дочери

Фото со страницы погибшей.

3 августа в петербургскую полицию позвонила жительница Тульской области. По данным местных СМИ, она сообщила стражам порядка, что беспокоится за жизнь своей 32-летней дочери, которая живет с семьей в доме на ул. Кушелевская дорога в Санкт-Петербурге.



Полицейские направились по продиктованному тулячкой адресу. Выяснилось, что в квартире было совершено убийство. По подозрению в преступлении был задержан 34-летний муж погибшей.

Известно, что погибшая Рузанна Г. вела активную творческую деятельность в соцсетях, любила рисовать, вела видеоблог, писала книги.

Как сообщают петербургские СМИ, 3 августа в семье разыгралась трагедия. По предварительной версии, 34-летний супруг убил Рузанну ударом ножа в сердце, а затем изрезал ее тело в ванной. Дети в это время находились в соседней комнате. Затем позвонил теще в Тульскую область и попросил ее приехать, так как Рузанна, мол, плохо себя чувствует. Сам же попытался покончить с собой. К моменту приезда медиков и правоохранителей он был жив, его удалось спасти.



«По предварительным данным, потерпевшая находилась по вышеуказанному адресу совместно со своим супругом 1985 года рождения, в ходе внезапно возникшего конфликта последний нанес ей не менее 15 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов — туловище, шею. От полученных повреждений женщина скончалась. После чего мужчина решил совершить самоубийство, однако не довел свой умысел до конца в связи со своевременным оказанием ему медицинской помощи», — сообщает пресс-служба местного следственного комитета.



В настоящее время подозреваемый госпитализирован в одну из больниц города. Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).