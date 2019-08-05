В администрации Тулы произошли кадровые изменения

Александр Александрович Ильинский окончил Тульский филиал Московского университета МВД России (1999-2001 гг.) и Тульский филиал Московского государственного университета экономики, статистки и информатики (2004-2007 гг.)

С 1996 года по 2009 год проходил службу в УВД МВД РФ по г. Туле.

С 2009 года по 2016 год работал в Тульском филиале АО «Россельхозбанк».

До назначения на должность работал в администрации города Тулы начальником отдела развития инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического развития.