В администрации Тулы произошли кадровые изменения
На должность начальника управления экономического развития назначен Александр Ильинский.
Александр Александрович Ильинский окончил Тульский филиал Московского университета МВД России (1999-2001 гг.) и Тульский филиал Московского государственного университета экономики, статистки и информатики (2004-2007 гг.)
С 1996 года по 2009 год проходил службу в УВД МВД РФ по г. Туле.
С 2009 года по 2016 год работал в Тульском филиале АО «Россельхозбанк».
До назначения на должность работал в администрации города Тулы начальником отдела развития инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического развития.
Другие статьи по темам
Люди
Место