новости
новости
Регистрация
В администрации Тулы произошли кадровые изменения

В администрации Тулы произошли кадровые изменения

На должность начальника управления экономического развития назначен Александр Ильинский.

Александр Александрович Ильинский окончил Тульский филиал Московского университета МВД России (1999-2001 гг.) и Тульский филиал Московского государственного университета экономики, статистки и информатики (2004-2007 гг.)

С 1996 года по 2009 год проходил службу в УВД МВД РФ по г. Туле.

С 2009 года по 2016 год работал в Тульском филиале АО «Россельхозбанк».

До назначения на должность работал в администрации города Тулы начальником отдела развития инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического развития.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
новые назначениякадровые перестановкиадминистрация Тулы
Люди
Александр Ильинский
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область попала в топ-5 регионов, где рак обнаруживают слишком поздно
Тульская область попала в топ-5 регионов, где рак обнаруживают слишком поздно
Жительница Тульской области указала петербургской полиции на убийцу своей дочери
Жительница Тульской области указала петербургской полиции на убийцу своей дочери
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.