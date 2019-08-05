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Пьяный туляк устроил «разборку» дорожному знаку

Пьяный туляк устроил «разборку» дорожному знаку

А вы никогда не «давали сдачи» тумбочке, о которую случайно ударились ногой? Однако тут главное – не переусердствовать.

Сотрудники полиции в Куркинском районе выявили подозреваемого в повреждении дорожного знака.

По предварительным данным, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения шел ночью по улицам районного центра, не заметил дорожный знак «Стоянка запрещена» и ударился об него. Недолго думая, он решил «дать сдачи» знаку, но так разошелся, что, нанося удары руками и ногами, повредил опору знака. После этого мужчина успокоился и ушел.

Полиции удалось найти подозреваемого. 32-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Составлен административный протокол по признакам деяния, предусмотренного статьей 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба».

Дорожный знак установлен на дороге заново.

 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:30 +8
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КуркиноТульская область

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