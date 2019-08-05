«Арсенал»: пациент скорее жив, чем мертв – аналитика и большой фоторепортаж

Фоторепортаж ПФК «Арсенал».

Какие бы события ни происходили в нашей жизни, карусель-Земля всё равно продолжает крутиться дальше. И не поднимается только тот, кто не падает.

«Арсенал» после памятной битвы с Баку оказался в положении поднимающегося. И первое испытание на характер выдержал. «Тамбов» тульская команда победила.

«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1 (0:1).

Гол: Луценко (13).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Костадинов, Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Луценко (Тудорие, 84).

Предупреждены: Ойеволе, Чуперка, Аппаев, Тетрашвили — Беляев, Ломовицкий.

Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

4 августа. Саранск. Стадион «Мордовия-Арена».

Для «Арсенала» поединок в Саранске, где пока принимает своих соперников «Тамбов», был сродни финалу. Четвертая неудача подряд была бы явным перебором, и кто знает, к каким последствиям привела. Хорошо, что удалось забить быстро — уже на тринадцатой минуте матча Альварес забросил мяч за спины защитников, и Луценко подкараулил этот момент, оказавшись в момент удара один перед воротами.

Можно, конечно, сказать, что оборона хозяев упустила единственного форварда тульской команды. Но лучше отметим нашу голевую комбинацию, и прежде всего передачу Альвареса в ту точку, где вратарь не успевал выйти на перехват и защитники оказались не готовы к приему мяча. А Луценко всё прочитал и исполнил.

Случилось то, чего не было уже несколько матчей подряд, — «Арсенал» наконец повел. Причем в матче с соперником, у которого после победы над «Спаратком» были совсем другие эмоции. Но в этой игре ничего невероятного у ворот Левашова «Тамбов» так и не создал.

Были, конечно, тревожные ситуации, но как без них, если команда стремится отыгрываться. В паре эпизодов блеснул наш старый знакомый Апаев, игравший за Тулу в менее зажиточные, чем сейчас, времена. В одном случае он пытался ударить с разворота, запустив мяч в небеса, а в другом сделал передачу на Ойеволе. Ту самую, когда темнокожий форвард «Тамбова» пытался замкнуть пас пяткой, и это у него почти получилось. Еще в одном эпизоде здорово сыграл Денисов, ставший непроходимой стеной перед Таказовым, когда тот наносил удар по воротам.

Всё это к тому, как щедро у нас раздаются авансы и клеятся ярлыки. После домашней победы над ЦСКА «Крылья Советов» оказались вдруг одними из фаворитов чемпионата, ЦСКА же, оказывается, был совсем не готов к сезону. Прошло немного времени, и вот уже неготовый к сезону ЦСКА на втором месте, а журналисты начинают обсуждать — не уволят ли Божовича из Самары за три поражения в четырех матчах. Первое из них, кстати, за «Арсеналом», очень легко отыгравшим тот матч в Самаре, когда «Крылья» парили как раз после победы над армейцами.

Теперь вот оказался на подъеме «Тамбов» — по той лишь причине, что он в предыдущем туре победил проводящий капремонт на ходу «Спартак». И вновь как-то этот подъем оказался не очень заметным, скорее, наоборот.

Главный тренер тамбовской команды Александр Григорян после матча заявил, что против «Арсенала» была худшая игра его команды за четыре тура.

Так может, и провал с «Нефтчи» – тоже не самый большой позор российского чемпионата, как это вдруг стали раздувать? Провалы, коллективный морок иногда происходят помимо наших желаний. Важно, какие выводы будут из этого сделаны. В Саранске «Арсенал» показал, что умеет держать удар, кто бы что вокруг ни писал. При этом в обороне Григалаву успешно заменил казалось бы засидевшийся на лавке Денисов, который провел свой сотый матч за «Арсенал». Хороший юбилей получился.

Конечно же, хочется, чтобы команда получила шанс провести работу над европейскими ошибками. Реально ли повторение прошлогоднего шестого места? Ну так в него и год назад никто не верил. И, кстати, после четырех туров у «Арсенала» были ровно те же семь очков, с поражением от «Ростова», что и сейчас. Так что давайте и теперь на удачу не загадывать, что «Арсенал» сможет подняться выше, но верить в нашу удачу. Она никогда не бывает лишней и не приходит просто так.

Забив гол, тульская команда всё же стала больше уделять внимания сохранению счета, но при этом пару своих хороших атак провела. Самый шикарный шанс отличиться был у Лесового, которого защитники сторожили, чтобы он не сместился для паса или удара по воротам в центр, и дали тем самым свободный коридор убежать в одиночку в штрафную. Игрок «Арсенала» попробовал закинуть мяч в дальнюю от выбежавшего навстречу вратаря штангу, но не попал. То есть прошлогодние успешные модели всё же хоть и моментами, но работают.

Главный тренер туляков Игорь Черевченко после матча отметил:

– Не только те одиннадцать человек, которые выходили, но и все 23 футболиста, что имелись в команде, были настроены на этот матч. Согласен, что морально три поражения подряд — это тяжело. Плюс, не заезжая домой, прилетели сразу в Саранск. Нам сегодня нужен был прежде всего положительный результат. Красивая игра, некрасивая — нам нужны были положительные эмоции. Вместе с ребятами мы это сделали. Так что три очка есть три очка.