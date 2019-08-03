В Донском оскорбленная девушка избила утюгом и зарезала друга

Будучи уже изрядно подшофе мужчина допустил оскорбительные высказывания в адрес подруги, из-за чего завязался конфликт.

В Донском следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, утром 23 мая 2019 года выпивала вместе со своим знакомым у него в квартире. Будучи уже изрядно подшофе мужчина допустил оскорбительные высказывания в адрес подруги, завязался конфликт. Разрешить его девушка решила утюгом.

Она несколько раз ударила им своего знакомого по голове. Мужчина выбил из ее рук утюг, после чего ушел в зал. На это оскорбленная девушка схватила кухонный нож и ударила им в живот. После этого она ушла из квартиры. Мужчина скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

На основании ходатайства следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.