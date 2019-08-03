Жители деревни Гостеевка незаконно установили шлагбаум и теперь решают, что с ним делать

По поручению губернатора Алексея Дюмина сегодня, 3 августа, с жителями деревни Гостеевка Центрального территориального округа встретились представители администрации Тулы. Ранее к главе региона обратилась одна из жительниц деревни с просьбой оставить шлагбаум на улице Центральной.

В ходе рассмотрения вопроса выяснилось, что жители незаконно установили шлагбаум на дороге общего пользования.

В связи с тем, что такая ситуация вызывает разногласия между жителями одной деревни, в течение недели будет проведен опрос, что позволит остановиться на том решении относительно организации дорожного движения, которое будет одобрено большинством голосов.