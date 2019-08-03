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Жители деревни Гостеевка незаконно установили шлагбаум и теперь решают, что с ним делать

Жители деревни Гостеевка незаконно установили шлагбаум и теперь решают, что с ним делать

Жители незаконно установили шлагбаум на дороге общего пользования.

По поручению губернатора Алексея Дюмина сегодня, 3 августа, с жителями деревни Гостеевка Центрального территориального округа встретились представители администрации Тулы. Ранее к главе региона обратилась одна из жительниц деревни с просьбой оставить шлагбаум на улице Центральной.

В ходе рассмотрения вопроса выяснилось, что жители незаконно установили шлагбаум на дороге общего пользования. 

В связи с тем, что такая ситуация вызывает разногласия между жителями одной деревни, в течение недели будет проведен опрос, что позволит остановиться на том решении относительно организации дорожного движения, которое будет одобрено большинством голосов.
Предлагаемые варианты организации движения: либо оставить сквозной проезд по ул. Центральной, либо запретить заезд с ул. Рязанской.
Галерея
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 1
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 2
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 3
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 4
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 5
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 6
Опрос жителей поможет решить спор: должен ли быть сквозной проезд через деревню Гостеевка, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:05 +2
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