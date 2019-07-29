За выходные сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 45 пьяных водителей

В рамках профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области с 26 по 28 июля задержали 45 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Как уточнили инспекторы группы по пропаганде БДД тульского УГИБДД, 25 задержанных привлечены к ответственности за нетрезвое вождение, 14 – за отказ от медосвидетельствования. Шестерым за совершение рецидива грозит уголовная ответственность.

По всем эпизодам были составлены административные материалы. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивисту могут назначить обязательные либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.