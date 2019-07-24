В Тульской области разыскивают 40-летнего мужчину

Дмитрий Коробов уехал на заработки в Алексин и с 11 июля не выходит на связь.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 40-летнего Дмитрия Коробова, который уехал на заработки в Алексин и с 11 июля не выходит на связь с семьёй.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие. Предположительно был одет в белую футболку, черный свитер, синие джинсы и белые кроссовки. На теле имеются татуировки.