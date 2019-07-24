Туляки жалуются на нашествие змей
По их словам, ужи и гадюки заполонили село Зайцево.
Специалисты Тульского экзотариума обращают внимание жителей региона, что гадюки занесены в красную книгу Тульской области, убивать их нельзя.
Уничтожение редких животных влечет за собой административный штраф — от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 20000 до 100000 рублей.
Гадюка.
Что делать, если на своем участке вы обнаружили змею? Бороться с грызунами — основным объектом питания гадюк, поддерживать порядок на территории. Обязательно нужно приобрести в аптечку противоаллергические (антигистаминные) препараты в ампулах и одноразовые шприцы.
Шуметь при этом бесполезно, змея не услышит, но от вибрации земли (топот, прыжки) быстро уползет, так как у нее развито внутреннее ухо, отвечающее за чувствительность к вибрации.
Как поведет себя гадюка при встрече с человеком? Обычно, она уползает. Но застигнутая врасплох гадюка может нанести защитный укус.
Наибольшее количество укусов приходится на период с июля по сентябрь. Именно в это время люди чаще выбираются на природу отдохнуть, собрать грибы и ягоды.
Что делать, если обнаружили «яйца гадюк»? Ничего! Это вероятнее всего яйца ужа. Гадюки рождают живых детенышей.
НЕОБХОДИМО:
- Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться.
- Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой.
- Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом.
- Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности.
- Выпить не менее 1 л воды.
- Доставить пострадавшего в больницу.
ЗАПРЕЩЕНО:
- Разрезать или прижигать место укуса.
- Отсасывать яд ртом.
- Накладывать тугую повязку, жгут.
- Принимать алкоголь.
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Укус гадюки болезненный, но приводит к смертельному исходу лишь в исключительных случаях.
- Основные симптомы укуса гадюки: усиливающаяся боль и развитие отёка в месте укуса.
- Как правило, аллергики тяжелее переносят укус гадюки.
Как избежать укуса гадюки?
- Быть внимательным и осторожным в местах обитания гадюк, особенно при сборе грибов и ягод.
- Надевать плотные широкие брюки и закрытую плотную обувь.
- Не ловить змей.