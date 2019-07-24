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Туляки жалуются на нашествие змей
Фото Ольги Соловьевой.

Туляки жалуются на нашествие змей

По их словам, ужи и гадюки заполонили село Зайцево.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ольга Соловьева. По ее словам, в селе Зайцево развелись гадюки.
 
- Вчера у нас на улице Новоселова красили газовые трубы, и сотрудник этой службы убил змею, которая встала в позу. Сегодня на соседнем участке обнаружены две уползающих змеи черного цвета, еще одна женщина видела в посадке целый клубок, — рассказывает Ольга.
 
Женщина рассказала, что «многочисленные обращения в службу спасения, городскую диспетчерскую службу, экзотариум не увенчались успехом или результатом».
 
- Уважаемые должностные лица, поймите же, наконец, у нас на детской площадке гуляют дети, которых мы теперь боимся отпускать. Помимо этого, даже подростки боятся ходить в огород. Неужели опять что-то смертельное должно произойти в нашем районе, чтобы кто-то зашевелился, — возмущается тулячка.
 
Отметим, что на убитая змея на фото, которое предоставила читательница, скорее всего уж, а не гадюка.

Специалисты Тульского экзотариума обращают внимание жителей региона, что гадюки занесены в красную книгу Тульской области, убивать их нельзя.

Уничтожение редких животных влечет за собой административный штраф — от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 20000 до 100000 рублей.


Гадюка.

Что делать, если на своем участке вы обнаружили змею? Бороться с грызунами — основным объектом питания гадюк, поддерживать порядок на территории. Обязательно нужно приобрести в аптечку противоаллергические (антигистаминные) препараты в ампулах и одноразовые шприцы.

Шуметь при этом бесполезно, змея не услышит, но от вибрации земли (топот, прыжки) быстро уползет, так как у нее развито внутреннее ухо, отвечающее за чувствительность к вибрации.

Как поведет себя гадюка при встрече с человеком? Обычно, она уползает. Но застигнутая врасплох гадюка может нанести защитный укус.

Наибольшее количество укусов приходится на период с июля по сентябрь. Именно в это время люди чаще выбираются на природу отдохнуть, собрать грибы и ягоды.

Что делать, если обнаружили «яйца гадюк»? Ничего! Это вероятнее всего яйца ужа. Гадюки рождают живых детенышей.

ПРИ УКУСЕ ГАДЮКИ/ужа

НЕОБХОДИМО:

  1. Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться.
  2. Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой.
  3. Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом.
  4. Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности.
  5. Выпить не менее 1 л воды.
  6. Доставить пострадавшего в больницу.

ЗАПРЕЩЕНО:

  1. Разрезать или прижигать место укуса.
  2. Отсасывать яд ртом.
  3. Накладывать тугую повязку, жгут.
  4. Принимать алкоголь.

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

  • Укус гадюки болезненный, но приводит к смертельному исходу лишь в исключительных случаях.
  • Основные симптомы укуса гадюки: усиливающаяся боль и развитие отёка в месте укуса.
  • Как правило, аллергики тяжелее переносят укус гадюки.

Как избежать укуса гадюки?

  • Быть внимательным и осторожным в местах обитания гадюк, особенно при сборе грибов и ягод.
  • Надевать плотные широкие брюки и закрытую плотную обувь.
  • Не ловить змей.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:19 +6
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