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20 июля в Туле пройдет шахматный турнир

20 июля в Туле пройдет шахматный турнир

В нем могут поучаствовать все желающие!

20 июля в День шахмат в Тульской шахматной гостиной состоится праздничный турнир по быстрым шахматам для всех желающих новичков и начинающих (рейтинг РШФ — ниже 1500 пунктов).

К участию допускаются спортсмены всех возрастов. Турнир будет проводиться с контролем времени 10 минут + 5 секунд добавления за ход каждому участнику до конца партии.

Все участники получат памятные призы, а победители и призеры в различных номинациях — грамоты и медали.

Чтобы принять участие в турнире, необходимо 20 июля пройти очную регистрацию с 11.00 до 11.55 по адресу: пр. Ленина, 16 (2-й этаж). Также можно оставить предварительную заявку здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, 19 июля, в 12:22 +1
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