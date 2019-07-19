В Богородицком районе пропал пожилой мужчина
О местонахождении Сергея Васильевича Лебедева ничего не известно с 9 июля.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 62-летнего Сергея Васильевича Лебедева, который 9 июля ушел из дома в селе Кузовка Богородицкого района и не вернулся.
Приметы: рост 174 см, телосложение худощавое, серые глаза, волосы темные, седые. Был одет в джинсы, клетчатую рубашку синего цвета и кепку. На руке имеется татуировка. Может быть дезориентирован.
Если вы что-либо знаете о местонахождении этого человека, звоните по телефонам: 8(920)788-88-60, 8(800)700-54-52 и 112.
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