В Богородицком районе пропал пожилой мужчина

О местонахождении Сергея Васильевича Лебедева ничего не известно с 9 июля.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 62-летнего Сергея Васильевича Лебедева, который 9 июля ушел из дома в селе Кузовка Богородицкого района и не вернулся.

Приметы: рост 174 см, телосложение худощавое, серые глаза, волосы темные, седые. Был одет в джинсы, клетчатую рубашку синего цвета и кепку. На руке имеется татуировка. Может быть дезориентирован.