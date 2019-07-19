новости
новости
Регистрация
В Богородицком районе пропал пожилой мужчина

В Богородицком районе пропал пожилой мужчина

О местонахождении Сергея Васильевича Лебедева ничего не известно с 9 июля.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 62-летнего Сергея Васильевича Лебедева, который 9 июля ушел из дома в селе Кузовка Богородицкого района и не вернулся. 

Приметы: рост 174 см, телосложение худощавое, серые глаза, волосы темные, седые. Был одет в джинсы, клетчатую рубашку синего цвета и кепку. На руке имеется татуировка. Может быть дезориентирован.

Если вы что-либо знаете о местонахождении этого человека, звоните по телефонам: 8(920)788-88-60, 8(800)700-54-52 и 112. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 21:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшегопропал мужчинапоисковый отряд Лиза Алертпоиск человекапоисковики
Место
Тульская областьБогородицкий район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы из-за ночного забега ограничат движение и парковку транспорта
В центре Тулы из-за ночного забега ограничат движение и парковку транспорта
В Тульской области осудили пятерых уклонистов от службы в армии
В Тульской области осудили пятерых уклонистов от службы в армии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.