В центре Тулы из-за ночного забега ограничат движение и парковку транспорта

Фото: kudamoscow.ru.

Об этом напоминает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В субботу, 20 июля в областной столице состоится забег «Ночная Тула». Из-за этого с 00.00 до 23.30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на следующих участках:

по ул. Никитской на участке от набережной реки Упа до ул. Дзержинского,

по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,

в Садовом переулке,

по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.

С 21.00 до 23.30 на этих участках будет запрещено движение всех видов транспорта.