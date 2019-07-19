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В центре Тулы из-за ночного забега ограничат движение и парковку транспорта
Фото: kudamoscow.ru.

В центре Тулы из-за ночного забега ограничат движение и парковку транспорта

Об этом напоминает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В субботу, 20 июля в областной столице состоится забег «Ночная Тула». Из-за этого с 00.00 до 23.30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на следующих участках:

  • по ул. Никитской на участке от набережной реки Упа до ул. Дзержинского,
  • по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
  • в Садовом переулке,
  • по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.

С 21.00 до 23.30 на этих участках будет запрещено движение всех видов транспорта.

 

 

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 21:21 +2
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