Фото: kudamoscow.ru.
В центре Тулы из-за ночного забега ограничат движение и парковку транспорта
Об этом напоминает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
В субботу, 20 июля в областной столице состоится забег «Ночная Тула». Из-за этого с 00.00 до 23.30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на следующих участках:
- по ул. Никитской на участке от набережной реки Упа до ул. Дзержинского,
- по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
- в Садовом переулке,
- по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.
С 21.00 до 23.30 на этих участках будет запрещено движение всех видов транспорта.
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