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В Тульской области осудили пятерых уклонистов от службы в армии

В Тульской области осудили пятерых уклонистов от службы в армии

Молодым людям назначено наказание в виде штрафа.

С января по июнь текущего года в следственные органы СУ СК России по Тульской области поступило девять сообщений об уклонении от службы в армии. По трём эпизодам в Алексине, Узловой и Ясногорске были возбуждены уголовные дела, по двум из них уже вынесены приговоры. В Донском и Киреевске следователи завершили расследование трёх аналогичных дел, возбуждённых в конце 2018 года.

Пятерым осужденным назначено наказание в виде штрафа. Следователи напоминают, что перечень законных оснований для освобождения от призыва на военную службу изложен в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».

Во всех остальных случаях уклонения от призыва решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности – штрафу до 200 тысяч рублей, принудительным работам или лишением свободы сроком до двух лет.

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 20:39 −2
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