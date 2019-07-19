В Тульской области осудили пятерых уклонистов от службы в армии

С января по июнь текущего года в следственные органы СУ СК России по Тульской области поступило девять сообщений об уклонении от службы в армии. По трём эпизодам в Алексине, Узловой и Ясногорске были возбуждены уголовные дела, по двум из них уже вынесены приговоры. В Донском и Киреевске следователи завершили расследование трёх аналогичных дел, возбуждённых в конце 2018 года.

Пятерым осужденным назначено наказание в виде штрафа. Следователи напоминают, что перечень законных оснований для освобождения от призыва на военную службу изложен в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».

Во всех остальных случаях уклонения от призыва решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности – штрафу до 200 тысяч рублей, принудительным работам или лишением свободы сроком до двух лет.