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В Тульской области во время скандала женщина вылила на голову мужу серную кислоту

В Тульской области во время скандала женщина вылила на голову мужу серную кислоту

На склочную жену завели уголовное дело.

В Суворовском районе 37-летняя местная жительница признана виновной в ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшее длительное расстройство здоровья).

Суд установил, что 2 мая 2019 года женщина, поссорившись с мужем, пришла к нему на работу на автомойку и вылила ему на голову серную кислоту, которую принесла с собой в бутылке.

Мужчине причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:36 +2
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