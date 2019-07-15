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Житель Киреевска забыл о нетрудоспособной матери и попал под уголовное преследование

Житель Киреевска забыл о нетрудоспособной матери и попал под уголовное преследование

Он понесет ответственность за неуплату алиментов.

Житель Киреевска должен был выплачивать алименты своей нетрудоспособной матери. Но исполнять свои обязанности он не спешил: алименты не выплачивал, о матери не заботился, нигде официально не работал.

Такое поведение должника стало основанием для составления судебным приставом — исполнителем протокола о привлечении его к административной ответственности по с. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ, однако наказание К. до настоящего времени не отбыл.

По итогам рассмотрения рапорта судебного пристава-исполнителя в отношении К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 УК РФ.

 

С начала 2019 года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 290 уголовных дел в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 157 УК РФ.

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Автор: Лилия Глухова, сегодня, в 16:17 +1
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