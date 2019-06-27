Потоп в тульской школе: подрядчику направили претензию

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Управление образования администрации Тулы прокомментировало ситуацию с протекающей кровлей в школе.

Ранее Myslo писал, что в МБОУ Центр образования №12 (школа №10), который находится на ул. Литейной, из-за сильного дождя в школе протекла крыша в нескольких кабинетах, актовом зале и спортзале. По словам родителей учеников, их дети, девятиклассники, рискуют остаться без выпускного. Праздник был назначен на сегодня, 27 июня.

Управление образования администрации Тулы прокомментировало ситуацию:

- Состоялся комиссионный выезд сотрудников управления капитального строительства города, представителя управление образования администрации Тулы в образовательную организацию.

Комиссия пришла к заключению о необходимости проведения ремонтных работ по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядной организации, выполнившей ремонт, в установленные комиссией сроки. Руководителем центра образования будет направлена официальная претензия в адрес подрядной организации в установленной порядке.

Решение о месте проведения тожественных мероприятий принимается руководителем образовательной организации с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся.

Управление образования администрации города готово содействовать в организации торжественных мероприятий МБОУ ЦО № 12 на базе иных муниципальных образовательных учреждений с предоставлением помещения актового зала и необходимого оборудования на безвозмездной основе.