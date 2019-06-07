Малышке Полине Гадустовой нужна реабилитация!

Победитель получит фирменную футболку игрока ПФК «Арсенал» Максима Беляева. Все полученные денежные средства пойдут на помощь в реабилитации подопечному БФ «Не молчи» Полине Гадустовой.



Для участия необходимо отправить СМС на номер 3434 со словом НЕМОЛЧИ (со счёта спишется 100 рублей), а также сделать еще несколько шагов. Подробности здесь. Итоги розыгрыша будут подведены 15 июня.