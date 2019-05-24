В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор

Фото Романа Гаврилова

Как сообщил очевидец, вечером, 23 мая, на территории парковки автоколонны, которая находится на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП. Предполагается, что один из автобусов стал неуправляемым, проломил бетонный забор и стену соседнего здания.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что к ним информация о данном ДТП не поступала.