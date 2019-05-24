новости
новости
Регистрация
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор
Фото Романа Гаврилова

В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор

Предположительно, ДТП произошло вечером 23 мая.

Как сообщил очевидец, вечером, 23 мая, на территории парковки автоколонны, которая находится на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП. Предполагается, что один из автобусов стал неуправляемым, проломил бетонный забор и стену соседнего здания.
 

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что к ним информация о данном ДТП не поступала.

Галерея
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 1
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 2
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 3
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 4
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 5
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 6
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 7
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 8
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 9
В Туле «взбесился» автобус и протаранил бетонный забор, Фото: 10
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:47 +4
Другие статьи по темам
Событие
дтпДТП с автобусомпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе
В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе
В Туле ищут пропавшего две недели назад мужчину
В Туле ищут пропавшего две недели назад мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.