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В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз
Фото Сергея Старикова.

В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз

Да что ж за день такой!

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, в Туле в районе пересечения улиц Пушкинской и Свободы случилось очередное странное ДТП.

По предварительным данным, грузовая «Газель» везла itcnm деревянных коробов, внутри которых находились тяжелые металлические ящики с электрооборудованием. Судя по всему, груз был плохо закреплен, и на повороте вывалился на припаркованный «Ситроен». В результате у грузового автомобиля поврежден кузов, а у легковушки — незначительные повреждения задней части.

Отметим, что на момент публикации новости водитель иномарки еще не знал о происшествии.

Напомним, сегодня Myslo уже писал о «сбежавших» колесах у отечественной классики и у БМВ.

Галерея
В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз, Фото: 1
В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз, Фото: 2
В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз, Фото: 3
В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз, Фото: 4
В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз, Фото: 5
В Туле из «Газели» на припаркованную легковушку выпал груз, Фото: 6
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