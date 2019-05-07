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Алексей Дюмин рассказал, готов ли «Арсенал» к Лиге Европы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин рассказал, готов ли «Арсенал» к Лиге Европы

Тульская команда успешно выступает в этом сезоне.

В интервью изданию «Известия» губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал об успехах «Арсенала» в этом сезоне, а также о нападающем «Зенита» и экс-игроке тульского клуба Артеме Дзюбе.

— Мы сейчас играем оставшиеся матчи сезона. Показываем свой футбол, насколько получается. Идет чемпионат России, скоро будет ответный матч полуфинала Кубка России. Поэтому еще рано говорить о еврокубках. Не надо пока строить какие-то планы на этот счет. Делу время — потехе час. Мы сейчас нацелены только на оставшиеся три встречи чемпионата и ответный кубковый полуфинал против «Урала», — отметил глава региона.

— Артем Дзюба — великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а еще до этого. И неоднократно доказал свое мастерство и характер. В «Арсенале» Артем оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог «Арсеналу». Мы, чем могли, помогли Артему. Но он всё сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определенные условия и оказали определенную помощь. Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артем просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек. Не «Арсенал» перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и «Зенита», а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба, — рассказал губернатор.

Также Алексей Дюмин прокомментировал информацию о том, что он якобы лично мирил Дзюбу и Станислава Черчесова перед прошлогодним чемпионатом мира.

— Я не из спортивного мира и не знаю, о чем вы говорите. Есть Черчесов — главный тренер сборной России. Он замечательный и очень уважаемый человек. Есть его тренерский штаб — тоже замечательные и очень уважаемые люди. В их деле существуют определенные проблемы, над которыми надо работать. Но в результате этой работы появились успехи, о них все знают. А мы люди скромные, занимаемся совсем другими вещами и находимся вне тех процессов, которые происходят в большом спорте. Мы колхозники и крестьяне.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:04 +3
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