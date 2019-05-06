Фото Юлии Королевой.
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода
ДТП произошло неподалеку от Суворовского училища.
Как сообщает корреспондент Myslo, утром 6 мая на Восточном обводе в Туле водитель мотоцикла сбил пешехода. ДТП произошло неподалеку от Суворовского училища.
Сейчас известно, что пострадавший – мужчина и он госпитализирован. После наезда двухколесное транспортное средство улетело в кювет.
На момент публикации новости из-за ДТП образовалось серьезное затруднение движения в обе стороны.
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