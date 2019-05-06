На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода

Фото Юлии Королевой.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 6 мая на Восточном обводе в Туле водитель мотоцикла сбил пешехода. ДТП произошло неподалеку от Суворовского училища.





Сейчас известно, что пострадавший – мужчина и он госпитализирован. После наезда двухколесное транспортное средство улетело в кювет.



На момент публикации новости из-за ДТП образовалось серьезное затруднение движения в обе стороны.