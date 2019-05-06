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На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода
Фото Юлии Королевой.

На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода

ДТП произошло неподалеку от Суворовского училища.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 6 мая на Восточном обводе в Туле водитель мотоцикла сбил пешехода. ДТП произошло неподалеку от Суворовского училища.

 



Сейчас известно, что пострадавший – мужчина и он госпитализирован. После наезда двухколесное транспортное средство улетело в кювет.

На момент публикации новости из-за ДТП образовалось серьезное затруднение движения в обе стороны.

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На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 1
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 2
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 3
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 4
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 5
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 6
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил пешехода, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:47 +6
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