Житель Алексина украл ночью из торговой палатки выручку

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» поступило сообщение, что около трёх часов ночи из кассового ящика торговой палатки, расположенной по улице 50 лет Октября, неизвестный мужчина похитил около 15 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении разыскных мероприятий была установлена личность 26-летнего мужчины. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Похищенные деньги частично изъяты, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.