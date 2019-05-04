Пропавший парень с синдромом Дауна найден избитым в Туле

Об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Эвелина Блёданс.

Почти 10 дней в Москве и ближайших областях велись поиски 29-летнего Никиты Паничева. Парень страдает синдромом Дауна и несколько лет назад уже уходил из дома – в 2015 году его нашли в Подмосковье.

В этот раз он пропал 25 апреля. Об исчезновении молодого человека в социальных сетях написали звёзды отечественного шоу-бизнеса – Ксения Алферова, Татьяна Навка и другие.

О том, что Никиту нашли в Туле, сообщила актриса Эвелина Блёданс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна и пристально следит за судьбой людей с этим диагнозом.

По словам звезды, молодой человек с синяком под глазом был обнаружен поисковиками отряда «Лиза Алерт» на тульском вокзале. Сейчас с Никитой всё хорошо, его забрала мама. Несмотря на серьёзное заболевание, Никита Паничев ведёт активный образ жизни, работает поваром в одной из столичных кофеен, участвует в различных мероприятиях, играет на гитаре и поёт.