Пропавший парень с синдромом Дауна найден избитым в Туле
Об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Эвелина Блёданс.
Почти 10 дней в Москве и ближайших областях велись поиски 29-летнего Никиты Паничева. Парень страдает синдромом Дауна и несколько лет назад уже уходил из дома – в 2015 году его нашли в Подмосковье.
В этот раз он пропал 25 апреля. Об исчезновении молодого человека в социальных сетях написали звёзды отечественного шоу-бизнеса – Ксения Алферова, Татьяна Навка и другие.
Всем, кто вместе с нами переживал за судьбу Никиты @panichev.nikita - нашли! Сейчас в Туле спит на вокзале. Мама едет. Подробности узнаем, когда она его разбудит. Под глазом синяк, но это самое малое, что могло произойти.... Для всех был трудный день, но мы своих не бросаем! И ещё... мир полон хороших людей! Спасибо Мила, Наташа, Ирина, Эдгард и всем неравнодушным к простодушным???????????? Обнимите своих детей это счастье, когда они рядом!
О том, что Никиту нашли в Туле, сообщила актриса Эвелина Блёданс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна и пристально следит за судьбой людей с этим диагнозом.
По словам звезды, молодой человек с синяком под глазом был обнаружен поисковиками отряда «Лиза Алерт» на тульском вокзале. Сейчас с Никитой всё хорошо, его забрала мама. Несмотря на серьёзное заболевание, Никита Паничев ведёт активный образ жизни, работает поваром в одной из столичных кофеен, участвует в различных мероприятиях, играет на гитаре и поёт.