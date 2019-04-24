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Очевидцы сообщили о стрельбе на улице Михеева в Туле
Фото Сергея Старикова.

Очевидцы сообщили о стрельбе на улице Михеева в Туле

По предварительным данным, кто-то развлекался стрельбой по птицам с балкона одной из квартир.

Как стало известно Myslo, днем 24 апреля на улице Михеева, 19 местные жители услышали звуки выстрелов.

Очевидцы рассказали, что с балкона одной из квартир кто-то стреляет, предположительно, из пневматического оружия, по голубям.

По всей видимости, одну птицу «охотникам» удалось подстрелить:

На место вызвали полицию, сейчас на ул. Михеева работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о сообщении.

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