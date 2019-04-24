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В день матча «Арсенал» – «Спартак» общественный транспорт будет ходить допоздна
Фото из архива Myslo.

В день матча «Арсенал» – «Спартак» общественный транспорт будет ходить допоздна

Напомним, игра состоится в 20.30 на Центральном стадионе.

Учитывая позднее время окончания матча «Арсенал» — «Спартак» и повышенный зрительский интерес к нему, 25 апреля будет продлена работа городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

В позднее вечернее время муниципальный и коммерческий общественный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах — в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок «Центральный стадион» и «Улица Первомайская».

Как рассказали Myslo в пресс-службе городской администрации, «Тулгорэлектротранс» планирует выделить восемь дополнительных единиц автобусов по маршрутам № 1, 18, 26, 28, которые будут отправляться от остановочного пункта «Стадион» с 22.15.

Кроме того, возможность проезда будет обеспечена 19 единицами автобусов маршрутов «1, 3, 18, 25, 26, 27-а, 28 и 8 единицами троллейбусов маршрутов № 1, 2.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:20 +3
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