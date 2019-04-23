новости
новости
Регистрация
В Туле пропавшую пенсионерку нашли мертвой

В Туле пропавшую пенсионерку нашли мертвой

Женщину насмерть сбил автомобиль.

В Туле больше недели разыскивали 80-летнюю жительницу поселка Скуратово, которая 13 апреля вышла из дома и не вернулась.

Как стало известно Myslo, пенсионерка найдена мертвой. Выяснилось, что 13 апреля примерно в 22.20 на 189-м километре автодороги М-2 «Крым» (примерно между деревнями Харино и Прудное) на неосвещенном участке дороги женщину сбил автомобиль «Хёндэ». По предварительным данным, она передвигалась по трассе без световозвращающих элементов.

На установление личности погибшей правоохранителям потребовалось время.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким женщины.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поиск пропавшейнайдена мертвойсбил автомобиль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юные тульские борцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе
Юные тульские борцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе
В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с «Маздой» на Красноармейском проспекте
В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с «Маздой» на Красноармейском проспекте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.