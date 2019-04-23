В Туле пропавшую пенсионерку нашли мертвой

В Туле больше недели разыскивали 80-летнюю жительницу поселка Скуратово, которая 13 апреля вышла из дома и не вернулась.

Как стало известно Myslo, пенсионерка найдена мертвой. Выяснилось, что 13 апреля примерно в 22.20 на 189-м километре автодороги М-2 «Крым» (примерно между деревнями Харино и Прудное) на неосвещенном участке дороги женщину сбил автомобиль «Хёндэ». По предварительным данным, она передвигалась по трассе без световозвращающих элементов.

На установление личности погибшей правоохранителям потребовалось время.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким женщины.