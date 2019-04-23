Фото из архива Myslo.
В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с «Маздой» на Красноармейском проспекте
Происшествие случилось 5 апреля.
Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло в Туле на Красноармейском проспекте 5 апреля. Примерно в 12.00 столкнулись «Мазда» и «Шевроле».
Предположительно, от удара «Мазда» улетела в сторону Выставочного зала и врезалась в дерево в нескольких метрах от стены. Иномарка пролетела около двух десятков метров.
В аварии пострадал пассажир «Шевроле», он получил различные травмы.
Если вы являетесь очевидцем данного ДТП, просьба позвонить по телефону
8 (920) 757-05-00, Кристина.
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