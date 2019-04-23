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В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с «Маздой» на Красноармейском проспекте
Фото из архива Myslo.

В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с «Маздой» на Красноармейском проспекте

Происшествие случилось 5 апреля.

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло в Туле на Красноармейском проспекте 5 апреля. Примерно в 12.00 столкнулись «Мазда» и «Шевроле».

Предположительно, от удара «Мазда» улетела в сторону Выставочного зала и врезалась в дерево в нескольких метрах от стены. Иномарка пролетела около двух десятков метров.

В аварии пострадал пассажир «Шевроле», он получил различные травмы.

Если вы являетесь очевидцем данного ДТП, просьба позвонить по телефону
8 (920) 757-05-00, Кристина.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +1
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