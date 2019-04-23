В Туле разыскиваются очевидцы ДТП с «Маздой» на Красноармейском проспекте

Фото из архива Myslo.

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло в Туле на Красноармейском проспекте 5 апреля. Примерно в 12.00 столкнулись «Мазда» и «Шевроле».

Предположительно, от удара «Мазда» улетела в сторону Выставочного зала и врезалась в дерево в нескольких метрах от стены. Иномарка пролетела около двух десятков метров.

В аварии пострадал пассажир «Шевроле», он получил различные травмы.