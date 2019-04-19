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Директор тульской фирмы построил на налоговые отчисления несколько домов

Директор тульской фирмы построил на налоговые отчисления несколько домов

Возбуждено и расследуется уголовное дело, на имущество обвиняемого наложен арест.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов», возбужденное в отношении гендиректора ООО «Тульский шампиньон». 

Как сообщает пресс-служба ведомства, с апреля 2015 по март 2017 года мужчина включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС и таким образом уклонился от уплаты налогов на сумму в 162 млн рублей. При этом директор пытался скрыть своё личное имущество, оформленное на аффилированных лиц.

Следователи выяснили, что у обвиняемого в собственности находятся несколько зданий, построенных в период уклонения от уплаты налогов. В качестве обеспечительной меры на имущество общей стоимостью порядка 130 млн рублей наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:25 +1
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