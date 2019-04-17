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В Туле на ул. Калинина на пешеходном переходе машина сбила подростка
Фото Сергея Старикова.

В Туле на ул. Калинина на пешеходном переходе машина сбила подростка

Пострадавший госпитализирован с травмой головы.

17 апреля в Туле на улице Калинина на пешеходном переходе напротив дома № 10-а (церковь) автомобиль «Рено Каптюр» сбил подростка. По словам очевидцев, машина была с цветографической схемой каршеринга.

Предположительно, на светофоре стояли автомобили, которые направлялись в сторону ул. Ложевой, а водитель «Рено» решил объехать их по встречке и сбил 15-летнего парня на пешеходном переходе.

По предварительной информации, подросток получил травму головы. Очевидцы рассказали об огромной шишке на лбу пострадавшего.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:37 +9
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