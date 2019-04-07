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В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала девушка
Фото Сергея Старикова и очевидца происшествия

В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала девушка

Напротив Владимирской церкви столкнулись два легковых автомобиля.

Вечером, 6 апреля, на ул. Советской в Туле столкнулись Mitsubishi и Samand. Автоавария произошла напротив Владимирской церкви (неподалеку от поворота на ул. Мосина).
 
По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону ул. Октябрьской Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречку и развернуло по ходу движения. В этот момент в нее сзади врезался следовавший в направлении к ул. Мосина Samand.
 
В результате ДТП пострадала и была доставлена в больницу водитель Samand. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 1
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 2
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 3
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 4
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 5
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 6
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 7
В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала женщина, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 00:04 +2
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