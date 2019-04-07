В жестком ДТП на ул. Советской в Туле пострадала девушка

Фото Сергея Старикова и очевидца происшествия

Вечером, 6 апреля, на ул. Советской в Туле столкнулись Mitsubishi и Samand. Автоавария произошла напротив Владимирской церкви (неподалеку от поворота на ул. Мосина).

По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону ул. Октябрьской Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречку и развернуло по ходу движения. В этот момент в нее сзади врезался следовавший в направлении к ул. Мосина Samand.

В результате ДТП пострадала и была доставлена в больницу водитель Samand. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.