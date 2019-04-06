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Медведев поддержал предложение Алексея Дюимина ужесточить требования к претендентам на госконтракты

Медведев поддержал предложение Алексея Дюимина ужесточить требования к претендентам на госконтракты

Он предложил губернаторам совместно с правительством обсудить вопрос об ужесточении требований к компаниям, выдвигающим себя на конкурс в сфере госзакупок.

Выступая на форуме «Национальные проекты — этап «Реализация», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги трехдневного обсуждения, в котором участвовали представители регионов и члены правительства, прокомментировал итоговые выступления участников девяти круглых столов, сформированных в ходе этого совещания.

Об этом сегодня сообщил ТАСС.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил дополнить процедуру отбора претендентов на госконтракты их предварительной проверкой.

Глава региона сослался на опыт госкорпорации «Росатом», у которой такая система предварительной проверки существует.

«По поводу предквалификационных требований это было предложено, как я понял, для того, чтобы отсечь заведомо жуликов <…> Если нужно это сформулировать более жестко и конкретно, давайте это сделаем», — сказал глава правительства, отвечая на выступление тульского губернатора.

При этом Медведев подчеркнул, что «это не должно превратиться в обратную крайность, чтобы на место нормальной конкуренции не пришел оголтелый региональный протекционизм — вот этот [поставщик] мне нравится, он будет, а этот, из другой губернии, его не будет».

«Здесь нужно найти баланс между антимонопольным регулированием и в то же время отсечь очевидных жуликов с плохой репутацией. Поработайте над формулировками вместе с правительством», — попросил премьер участников совещания.

Медведев отнес вопрос о реформировании законодательства о закупках к вопросам, которые им «идеологически разделяются».

«Реформирование законодательства о закупках, о госконтрактах, 44-го и других законов, безусловно, должно быть проведено в самые кратчайшие сроки. Это необходимость. Но просьба сконцентрировать все усилия сейчас так, чтобы через полгода снова не пришлось возвращаться к этому вопросу и вносить какие-то очередные дополнения», — призвал премьер-министр.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:11 0
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Алексей ДюминДмитрий Медведев
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Тульская область

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