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Житель Новомосковска после ссоры с возлюбленной поджег ее квартиру
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Житель Новомосковска после ссоры с возлюбленной поджег ее квартиру

К счастью, никто не пострадал.

На днях Myslo писал о пожаре, который произошел в Новомосковске в одной из квартир в доме № 18 на ул. Депо. Происшествие случилось 31 марта примерно в 17.00.

Выяснилось, что пожар случился из-за поджога. Полицейские установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 25-летний безработный ранее судимый мужчина.

По предварительным данным, поджог он совершил в ходе ссоры со своей сожительницей в ее квартире.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 +3
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