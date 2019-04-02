Житель Новомосковска после ссоры с возлюбленной поджег ее квартиру

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

На днях Myslo писал о пожаре, который произошел в Новомосковске в одной из квартир в доме № 18 на ул. Депо. Происшествие случилось 31 марта примерно в 17.00.

Выяснилось, что пожар случился из-за поджога. Полицейские установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 25-летний безработный ранее судимый мужчина.

По предварительным данным, поджог он совершил в ходе ссоры со своей сожительницей в ее квартире.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.