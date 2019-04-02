В Тульской области двое ростовчан прикинулись врачами и украли у старушки полмиллиона

В Веневском районе полицейские задержали двух подозреваемых в совершении кражи крупной суммы у пенсионерки.

Если прежде злоумышленники пытались войти в дом под видом работников социальной сферы, то в Веневском районе 80-летней женщине предложили бесплатные медицинские услуги на дому под предлогом бесплатной профилактики заболеваний и демонстрации работы некоего медицинского прибора.

Старушка медиков не вызывала и в медпомощи не нуждалась, но согласилась на предложение. Фальшивые врачи измеряли женщине давление, выполняли другие простейшие процедуры, отвлекая ее внимание. Пока один рассказывал про прибор, другой обыскал квартиру и нашел сбережения старушки. Нанесенный ущерб составил 520 тысяч рублей.

Когда злоумышленники ушли, пенсионерка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

При проведении оперативных мероприятий тульские и веневские полицейские установили, что к противоправному деянию могут быть причастны двое жителей Ростовской области. Ранее судимые за аналогичные преступления в своем регионе мужчины недавно освободились из мест лишения свободы.

В ходе дальнейшей работы подозреваемых удалось изобличить. По предварительным данным, 34-летний ростовчанин со своим 33-летним подельником проезжали Веневский район по пути из одного региона в другой, и у них возникла идея «подзаработать» уже знакомым им способом. Их жертвой и стала 80-летняя тулячка.

Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности задержанных.

В полиции просят граждан быть внимательными, не пускать в свой дом посторонних. Важно выяснять их личность и проверять принадлежность к той организации, работниками которой они представляются.

Необходимо посоветоваться с родственниками, знакомыми, соседями, прежде чем впустить в свой дом незнакомых людей. Особо следует обратить внимание на то, чтобы гости не оставались без присмотра в помещении, следует попросить знакомых или соседей проследить за их действиями.