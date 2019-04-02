Туляки напишут «Тотальный диктант»

Фото из архива Myslo.

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

13 апреля в Туле пройдет очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Поучаствовать может любой желающий.

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Старт диктанта — в 14.00.

Площадки проведения:

ТГПУ им. Л. Н. Толстого (пр-т Ленина, 125),

(пр-т Ленина, 125), К. Ц. Типография (ул. Фридриха Энгельса, 70-а),

(ул. Фридриха Энгельса, 70-а), ТИУБ им. Н. Д. Демидова (ул. Болдина, д. 98-б).

Отметим, что в прошлом году диктант написали около 400 туляков, из которых 26 получили отметку «отлично».