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Туляки напишут «Тотальный диктант»
Фото из архива Myslo.

Туляки напишут «Тотальный диктант»

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

13 апреля в Туле пройдет очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Поучаствовать может любой желающий.

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Старт диктанта — в 14.00.

Площадки проведения:

  • ТГПУ им. Л. Н. Толстого (пр-т Ленина, 125),
  • К. Ц. Типография (ул. Фридриха Энгельса, 70-а),
  • ТИУБ им. Н. Д. Демидова (ул. Болдина, д. 98-б).

Отметим, что в прошлом году диктант написали около 400 туляков, из которых 26 получили отметку «отлично».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:24 +3
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