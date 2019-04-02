Фото из архива Myslo.
Туляки напишут «Тотальный диктант»
Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.
13 апреля в Туле пройдет очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Поучаствовать может любой желающий.
Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.
Старт диктанта — в 14.00.
Площадки проведения:
-
ТГПУ им.
Л. Н. Толстого(пр-т Ленина, 125),
-
К. Ц. Типография(ул. Фридриха Энгельса, 70-а),
-
ТИУБ им.
Н. Д. Демидова(ул. Болдина, д. 98-б).
Отметим, что в прошлом году диктант написали около 400 туляков, из которых 26 получили отметку «отлично».
Другие статьи по темам
Место