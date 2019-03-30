новости
новости
Регистрация
Тульские депутаты расширили полномочия Наталии Зыковой
Фото из архива MySlo

Тульские депутаты расширили полномочия Наталии Зыковой

Теперь уполномоченный по правам ребенка может обжаловать в судах действия чиновников и свободно посещать пенитенциарные учреждения.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». Тульский детский омбудсмен Наталия Зыкова предложила депутатам областной Думы привести региональный закон в соответствие с федеральным.

На очередном заседании Думы был принят закон, расширяющий полномочия  уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. Теперь детский омбудсмен наделен правом обжаловать в суде действия или бездействие органов госвласти, местного самоуправления, должностных лиц, если это необходимо для защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Также уполномоченный сможет без специального разрешения уполномоченный посещать исправительные колонии и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные и женщины, дети которых находятся в домах ребенка.

Кроме того, назначение и досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам ребенка в Тульской области теперь будет осуществляться по согласованию с федеральным детским омбудсменом.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:13 +2
Другие статьи по темам
Событие
уполномоченный по правам ребенка в Тульской областирасширение полномочийзащита прав несовершеннолетних
Люди
Наталия Зыкова
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улицы Тулы выехали полицейские электрокары
На улицы Тулы выехали полицейские электрокары
Жителей Узловского района осудили за оскорбление полицейских
Жителей Узловского района осудили за оскорбление полицейских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.