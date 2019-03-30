Тульские депутаты расширили полномочия Наталии Зыковой

Фото из архива MySlo

Теперь уполномоченный по правам ребенка может обжаловать в судах действия чиновников и свободно посещать пенитенциарные учреждения.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». Тульский детский омбудсмен Наталия Зыкова предложила депутатам областной Думы привести региональный закон в соответствие с федеральным.

На очередном заседании Думы был принят закон, расширяющий полномочия уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. Теперь детский омбудсмен наделен правом обжаловать в суде действия или бездействие органов госвласти, местного самоуправления, должностных лиц, если это необходимо для защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Также уполномоченный сможет без специального разрешения уполномоченный посещать исправительные колонии и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные и женщины, дети которых находятся в домах ребенка.

Кроме того, назначение и досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам ребенка в Тульской области теперь будет осуществляться по согласованию с федеральным детским омбудсменом.