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Что нужно знать, чтобы не остаться без газа после ТО газовых приборов

Что нужно знать, чтобы не остаться без газа после ТО газовых приборов

С июля 2018 года специалисты «Тулагоргаза» проводят в домах техобслуживание оборудования и проверку герметичности газопроводов с приостановкой газа.

Рассказываем, с какими трудностями сталкиваются газовики во время проверок и что нужно делать, чтобы газоснабжение после технического обслуживания было восстановлено в тот же день.

Газовые приборы, установленные в квартирах, нуждаются в ежегодном техническом обслуживании. Даже если вы на 100% уверены, что с вашим газовым оборудованием все в порядке, техническое обслуживание все равно придется проводить. Этого требует закон!

Правило 1. Техническое обслуживание проводится ежегодно

 

Здесь как с техосмотром автомобиля: хочешь – не хочешь, а делать нужно. Всем известно, что без ТО на авто не поездишь. Так и с плитами, и колонками: проигнорируешь визит газовиков, можешь остаться без газа.

ТО газовых приборов внутри квартиры проводится по договору, заключенному между собственником и АО «Тулагоргаз», и включает в себя проверку герметичности соединений и работу автоматики, проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определение необходимости замены или ремонта газового оборудования, инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

ТО газового оборудования в подъезде проходит на основании договора с управляющими компаниями: проверяется герметичность газовых труб с целью выявления возможных утечек газа и их устранения.

Правило 2. Газовикам должен быть предоставлен подступ в каждую квартиру

 

Во время технического обслуживания в многоквартирных домах газ на время отключают. Это означает, что люди, проживающие по одному стояку в подъезде многоквартирного дома, напрямую зависят друг от друга.

Часто бывает так, что во время контрольной опрессовки (то есть проверки давлением воздуха газопровода в подъезде) прибор показывает, что давление падает, а значит газопровод негерметичен – где-то есть утечка газа.

Важно, чтобы во время технического обслуживания все жильцы были дома. Для выявления причин утечек газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование. Ведь подать газ можно только в герметичный газопровод!

Правило 3. Вызови газовика заранее

Понятно, что не у каждого есть возможность отпрашиваться с работы. Но объявление о проведении работ размещаются заранее на подъездах.

График работ публикуется на сайте АО «Тулагоргаз».  Проверьте, есть ли ваш дом в списке на апрель.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.

Или оставить заявку на сайте.

Отказ от заключения договора, а также отказ в доступе газовикам для проведения работ могут стать причиной приостановки газоснабжения. Помимо этого действуют еще и административные наказания.

Правило 4. За отказ от проведения техобслуживания или отказ в допуске в квартиру можно остаться без газа и получить штраф

 

В 2018 году специалисты «Тулагоргаза» направили в жилищную инспекцию Тульской области 1285 актов в отношении собственников – нарушителей правил безопасного использования газа – для привлечения их к административной ответственности. С начала 2019 года в ГЖИ направлено 280 таких актов.

За что могут штрафовать:

- за уклонение от заключения договора о ТО;

- за отказ в допуске представителя газовой службы для проведения ТО;

- за уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования газового оборудования.

Какой штраф:

- на граждан – от 1 до 2 тыс рублей;

- на должностных лиц – от 5 до 20 тыс рублей;

- на юридических лиц – от 40 до 100 тыс рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс рублей, должностных лиц – 50-100 тыс рублей, юридических – 100-400 тыс руб.

Правило 5. Уклонение от проверок и недопуск газовиков для их проведения ставит под угрозу безопасность всех жителей дома

 

С начала 2019 года специалисты компании «Тулагоргаз» провели обследование состояния внутриодомового газового оборудования в 400 многоквартирных домах. В ходе проверок было выявлено более 600 случаев нарушения эксплуатации газовых колонок и плит. В целях безопасности потребителей газовые приборы были отключены от системы газоснабжения.

Все нарушения выявлены у абонентов, которые по два и более лет не проводят техническое обслуживание газовых приборов.

Не стесняйтесь бить тревогу, если оказалось, что по соседству с вами находится «проблемная квартира». Уклонение от проверок и недопуск газовиков для их проведения ставит под угрозу безопасность всех жителей дома и может привезти к трагическим последствиям.

Сообщите в АО «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию информацию о неблагополучных соседях. Тогда возможно совместно с УК, районной администрацией и жилищной инспекций принять все необходимые меры для проверки газового оборудования.

За какие нарушения могут отключить газовые приборы

1. Зашитая в гипсокартон газовая разводка. Доступ к газопроводу и газовым кранам должен быть свободным.

2. Нарушение в системе дымоудаления: дымоотвод зашит в короб, нет возможности проверить герметичность закрепления дымоотвода на патрубке входа в дымоход.

3. Нарушение в системе дымоудаления: вытяжной зонт и дымоотвод от проточного водонагревателя были одновременно подключены к дымоходу.

4. Нарушение в системе дымоудаления: деформация и провисание дымоотвода, отсутствие вертикального участка у дымоотвода.

5. Газовый проточный водонагреватель находится в аварийном состоянии.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:00 +1
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