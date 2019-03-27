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Убийство под Новый год: в Туле осудят женщину, зарезавшую сожителя

Убийство под Новый год: в Туле осудят женщину, зарезавшую сожителя

Накануне праздника в одной из квартир на улице Пузакова произошла ссора, которая закончилась трагедией.

Сотрудниками Зареченского следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. Она обвиняется в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 31 декабря прошлого года обвиняемая распивала спиртное со своим 45-летним сожителем в одной из квартир дома 20 «А» по ул. Пузакова.

Между ними произошла ссора – потерпевший стал оскорблять женщину, а затем схватил пластмассовый таз и ударил её по голове. Обвиняемая оттолкнула обидчика, взяла кухонный нож и ударила его в грудь. Мужчина скончался на месте.

Во время следствия обвиняемая находилась под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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Место
Тулаулица Пузакова

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